Это позволит развивать туризм в республике и в РФ, сообщил посол страны в России Аристид Тапсоба

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Буркина-Фасо и Россия обсуждают возможность запуска прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщил ТАСС посол республики в РФ Аристид Тапсоба в кулуарах форума "Технопром-2025".

"Я бы сказал, что у нас уже есть российская компания, которая хочет запустить прямое авиасообщение между Уагадугу и Москвой, между столицами Мали и Нигера и Москвой. Сейчас это обсуждается. И это позволит нам развивать туризм в Буркина-Фасо, а также в России", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат также рассказал о развитии отношений Уагадугу и Москвы в сфере туризма и культуры. "Что касается развития туризма в России, то в октябре наша делегация из более чем 500 человек приедет в Санкт-Петербург, чтобы поработать в сфере туризма и экономики. Сейчас, практически с начала года, мы приняли более 500 россиян, которые приехали не только с туристической целью: у нас проходит Фестиваль кино и телевидения стран Африки в Уагадугу, были россияне, посетившие его. Из России на фестиваль также приезжал симфонический оркестр, чтобы представить себя. А президентский оркестр Буркина-Фасо сейчас находится здесь, в Москве. Так что отношения уже начались, и я верю, что они будут развиваться", - отметил посол.