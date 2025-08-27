Совет директоров компании рекомендовал выплатить 70,85 рубля на акцию

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Совет директоров золотодобытчика "Полюс" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2025 года в размере 70,85 рубля на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Размер рекомендуемых дивидендов предполагает, что совокупный объем выплат, приходящихся на акции в обращении (без учета акций в собственности дочерних обществ компании) соответствует целевому коэффициенту дивидендных выплат, установленному дивидендной политикой "Полюса" - 30% от показателя EBITDA, отметили в "Полюсе".

Совет директоров компании также предложил установить 13 октября 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за I полугодие.

Решение по этим вопросам будет принимать внеочередное заочное собрание акционеров, датой окончания приема бюллетеней для голосования определено 30 сентября 2025 года.

По результатам 2024 года "Полюс" выплатил итоговые дивиденды в размере 73 рубля на акцию. По итогам девяти месяцев 2024 года компания также выплачивала промежуточные дивиденды в размере 1 301,75 рубля на акцию.

О компании

"Полюс" занимает второе место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия). Основной акционер "Полюса" - МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35%.