ЮГК в I полугодии нарастила производство золота на 2%

Оно составило 5,5 тонны

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Южуралзолото ГК" (ЮГК) в первом полугодии нарастила производство золота на 2% год к году, до 5,5 тонны. Об этом говорится в сообщении компании.

"В первом полугодии 2025 года производство золота выросло на 2% год к году. Снижение производства на Урале составило 35%. В то же время Сибирский хаб показал ожидаемо сильные результаты с ростом 28% год к году. На текущий момент менеджмент компании проводит комплексный аудит производственной деятельности, результаты которого будут раскрыты по мере окончания аудита", - отметил президент ЮГК Семен Гринько.

В компании отметили, что производство золота на Уральском хабе в первом полугодии 2025 года снизилось на 35%, до 1,5 тонны, после приостановки горных работ на карьерах со стороны Ростехнадзора во втором полугодии 2024 года.

На Сибирском хабе ООО "Соврудник" в Красноярском крае за отчетный период увеличило производство золота на 33% в годовом выражении, до 3,2 тонны за счет запущенного в мае 2024 года месторождения "Высокое". Производство золота на "Коммунаровском руднике" в Хакасии в первом полугодии 2025 года выросло на 13%, до 0,8 тонны после выхода на проектную мощность третьей технологической линии золотоизвлекательной фабрики, а также на фоне стабилизации производственных процессов.

Ранее основным акционером ЮГК был Константин Струков. В июле 2025 года Советский районный суд Челябинска конфисковал доли в золотодобывающей группе компаний "Южуралзолото" и другие активы Струкова и его окружения в доход государства.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.