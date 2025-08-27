Стоимость реализации технопарка "Паллада" составляет 700 млн рублей

ГЕНИЧЕСК, 27 августа. /ТАСС/. Херсонский технопарк "Паллада", стоимость реализации которого составляет 700 млн рублей, уже заключил 16 соглашений с потенциальными резидентами. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минпромторге.

"Министерство промышленности и торговли Херсонской области реализует проект по созданию промышленного технопарка "Паллада". Заключено 16 соглашений о намерениях с потенциальными резидентами технопарка", - сказали в министерстве.

Для реализации данного проекта общей стоимостью 700 млн рублей необходимо провести восстановление имеющихся инфраструктурных объектов.

Проект технопарка предусмотрен в генплане Геническа, который разработал Единый институт пространственного планирования. Об этом в декабре 2023 года сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. По его словам, технопарк на 700 рабочих мест будет ориентирован на промышленное производство, научно-техническую и инновационную деятельность.