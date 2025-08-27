По его мнению, доход банков может составить 4,5 трлн рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска прогнозирует феноменальную прибыль российских банков в этом году - в размере 4,5 трлн рублей. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Судя по всему, российские банки уверенно заработают 4,5 трлн руб. чистой прибыли по итогам этого непростого для всех года. В 22 раза больше, чем в 2022 году. Феноменальные результаты!" - отметил бизнесмен.

Российские банки за январь - июль 2025 года получили 2,1 трлн рублей чистой прибыли, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года, следует из материалов Банка России. Регулятор ожидает прибыль банков РФ в 2025 году на уровне 3-3,5 трлн рублей.