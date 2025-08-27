Госзакупки жизненно важного лекарства проходили без снижения начальных максимальных цен контрактов, их сумма составила более 5,9 млрд рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила антиконкурентное соглашение при реализации орфанного препарата "Элапраза". Признаки нарушения выявлены при осуществлении закупок жизненно важного лекарственного препарата на сумму более 5,9 млрд рублей для нужд государственного заказчика, сообщила пресс-служба ведомства.

"ФАС возбудила дело по признакам заключения и реализации запрещенного "вертикального" соглашения в отношении единственного импортера "Элапразы" в России - ООО "Такеда фармасьютикалс", а также его ключевого дистрибьютора - АО "Фармацевтический импорт, экспорт" (АО "Фармимэкс")", - уточнили в пресс-службе.

Компании установили в дополнительные соглашения к договорам поставки фиксированные цены для реализации лекарственного препарата в рамках госзакупок на уровне максимальных значений, определенных в государственном реестре предельных отпускных цен.

В результате госзакупки препарата проходили без снижения начальных максимальных цен контрактов. Их общая сумма составила 5 920 001 236 рублей.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.

В ФАС отметили, что "Элапраза" (МНН "Идурсульфаза") входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и не имеет аналогов в Российской Федерации. Его используют для лечения наследственной ферментативной недостаточности у пациентов с синдромом Хантера.