Силуанов: сбалансированный бюджет будет основанием для ЦБ по смягчению ДКП

Министр финансов РФ Антон Силуанов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС
Смягчение денежно-кредитной политики сделает доступнее кредитные ресурсы для экономики, отметил министр финансов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сбалансированный бюджет на 2026-2028 годы будет основанием для Центрального банка по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), что даст импульс развитию экономики, сказал министр финансов Антон Силуанов на совещании у президента России Владимира Путина.

"Да, действительно, мы сейчас очень плотно взаимодействуем с Центральным банком с точки зрения формирования бюджетной политики на следующие три года и денежно-кредитной политики, поскольку видим, что сбалансированный бюджет, мы готовим бюджет в соответствии с бюджетным правилом, будет являться основанием для Центрального банка по смягчению денежно-кредитной политики", - сказал Силуанов. 

