В реестр запрещенной информации внесли восемь страниц ресурса

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор уведомил фото- и видеохостинг Flickr о необходимости удалить материалы, нарушающие российское законодательство. Это не первое подобное обращение регулятора к Flickr, администрация ресурса пока не предприняла никаких действий по удалению запрещенной информации, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор направил уведомление администрации фото- и видеохостинга Flickr о необходимости незамедлительного удаления материалов, нарушающих российское законодательство. В настоящее время в единый реестр запрещенной информации внесено восемь страниц ресурса flickr. com на основании решений судов и уполномоченных органов", - сообщили в ведомстве.

Среди выявленных нарушений - вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, распространение экстремистских материалов, пропаганда суицида и распространение детской порнографии, добавили в РКН.

"Роскомнадзор регулярно направляет уведомления Flickr с 17 февраля 2025 года. Однако, несмотря на неоднократные обращения, администрация ресурса не предприняла никаких действий по удалению запрещенной информации", - подчеркнули в ведомстве.