НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Спрос внутри РФ на наукоемкие технологии почти на 50% удовлетворяется с учетом импорта. Об этом в ходе форума "Технопром-2025" сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Спрос внутри страны, наверное, практически на 50% удовлетворяется с учетом импорта высоких технологий, а не за счет отечественных разработок. Это один из приоритетов, которые ставятся, определенные подвижки здесь есть", - сказал он.

Клепач отметил, что в РФ должны появиться структуры, которые носят междисциплинарный характер и могут взять на себя задачи квалифицированного заказчика. По его словам, такая система в РФ пока не сложилась, но отмечаются подвижки на уровне отдельных компаний. "Фактически за эти годы главное достижение - в компаниях сформировалась особая культура, особый слой управленческий, который действительно бьется за инновационные разработки", - пояснил он, добавив, что такой культуре нужны развитие и поддержка.

