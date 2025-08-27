Министр финансов страны Скотт Бессент отметил, что компания не нуждается в финансовой поддержке

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не рассматривают возможность приобретения доли в американской технологической компании Nvidia. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Я не думаю, что Nvidia нуждается в финансовой поддержке, так что, мне кажется, такой вопрос сейчас не стоит на повестке дня", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Ранее глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет подтвердил, что правительство США может и будет приобретать доли в частных компаниях, следуя примеру недавней сделки с технологической корпорацией Intel.

23 августа Трамп заявил, что США владеют 10-процентной долей Intel. Он отметил, что договорился об этом с руководителем компании Лип-Бу Таном (китайское имя - Чэнь Лиу).