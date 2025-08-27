Оператором выступит Альфа-банк

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Полиметаллический холдинг "Селигдар" выпускает первые на российском финансовом рынке цифровые финансовые активы (ЦФА) от золотодобывающей компании с привязкой к цене золота на Московской бирже с купоном в размере 6%. Общий объем выпуска может составить до 1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Оператором выступит Альфа-банк. Дата начала размещения ЦФА - 26 августа, дата завершения размещения - 2 сентября 2025 года. Дата погашения - 2 сентября 2026 года, выплата дохода предусмотрена в конце срока.

"Новый инструмент позволит инвесторам участвовать в росте цены как золота, так и валюты, а также дополнительно получать процентный доход. Кроме того, среди преимуществ нового механизма инвестирования станет прозрачное рыночное ценообразование (биржевой индикатор RUGOLD) и отсутствие каких-либо спредов при покупке и погашении ЦФА", - отметили в кмпании.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.