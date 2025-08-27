Министр финансов сообщил, что рост ВВП составит не менее 1,5%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Рост ВВП России в 2025 году, согласно оценке Минэкономразвития, составит не менее 1,5%. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

"Действительно, если в этом году мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики, мы видим, что темпы экономического роста, тем не менее, будут составлять не менее 1,5%, во всяком случае, по оценке Министерства экономического развития, в текущем году", - сказал Силуанов.

В свою очередь, журналистам в пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что работа над макропрогнозом еще продолжается, обновленные показатели будут скоро представлены.