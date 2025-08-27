В период с 27 августа до 3 сентября аэропорт также не выполняет функции запасного аэродрома за исключением приема рейсов по экстренным нуждам, отметили в диспетчерской службе

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Ограничения на определенные типы полетов ввели в аэропорту Тяньцзиня в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе воздушной гавани.

"С сегодняшнего дня и второй половине дня среды, 3 сентября, аэропорт закрыт для приема грузовых рейсов, а воздушное пространство - для тренировочных полетов", - сказал собеседник агентства. Кроме того, в этот же период воздушная гавань не выполняет функции запасного аэродрома за исключением приема рейсов по экстренным нуждам.

Саммит организации пройдет в городе Тяньцзинь (Северный Китай) 31 августа - 1 сентября. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств - членов объединения и руководители 10 международных организаций.