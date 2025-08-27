Всего заключено восемь спецконтрактов с участием правительства России, Санкт-Петербурга и инвесторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Петербург планирует заключить специальный инвестиционный контракт (СПИК) в судостроительной отрасли, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

"В настоящее время прорабатывается инициатива компании из судостроительной отрасли", - сказали в пресс-службе.

Всего на сегодня заключено восемь СПИК с участием правительства России, Санкт-Петербурга и инвесторов на 100 млрд рублей: три специнвестконтракта в фармацевтический отрасли и пять - в автопроме.

"По СПИК фармацевтический отрасли инвесторами осуществлены основные инвестиции, и в настоящее время ведется работа по производству заявленной в СПИК продукции и достижению показателей, указанных в контракте", - отметили в комитете.

СПИК в автопроме

По специнвестконтрактам с автопроизводителями заключены дополнительные соглашения в части изменения наименований инвесторов и вовлечении в оборот действующих промышленных площадок.

В 2025 году заключен новый СПИК с АО "Романов" для организации на территории Санкт-Петербурга серийного производства гражданских грузовых габаритных шасси повышенной проходимости под брендом БАЗ. Серийное производство новой отечественной спецтехники стартует в этом году на юге Петербурга, в промзоне Шушары. Сейчас первые предсерийные образцы грузовиков проходят эксплуатационные испытания в реальных условиях. Инвестиции в проект составят более 6,5 млрд рублей. По словам главы профильного комитета Александра Ситова, к концу реализации специального инвестиционного контракта планируемый объем налоговых отчислений составит порядка 18 млрд рублей.

"Буквально в августе было принято решение о включении одной из производственных площадок питерского предприятия в рамках реализации СПИК другого региона Российской Федерации. Привлечение Санкт-Петербурга к реализации СПИК позволит повысить объем выпуска автомобильной продукции в городе, развить смежные производства, а также позволит создать новые рабочие места и обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет, что будет положительно влиять на экономику Санкт-Петербурга", - отметили в пресс-службе комитета.

На территории Петербурга находятся три крупных автозавода, два из них действующие. В феврале 2024 года на "Автомобильном заводе АГР" (бывшем заводе южнокорейского концерна Hyundai) было перезапущено производство, так как на предприятии сменился собственник. На производственной площадке "Автозавода Санкт-Петербург" (бывший завод Nissan) с 2023 года в сотрудничестве с международными партнерами выпускались автомобили под брендом Xcite по технологии крупноузловой сборки. Как сообщили в пресс-службе завода, "Автоваз" совместно с "Автозаводом Санкт-Петербург" приступили к финальной стадии подготовки серийного производства Lada Iskra в Санкт-Петербурге. В течение лета 2025 года из Тольятти в Санкт-Петербург было отправлено 200 машинокомплектов Lada Iskra, на которых отрабатывались технологические операции, проводились обучение персонала и контроль качества. Соглашение об организации производства Lada Iskra в Санкт-Петербурге было подписано главой "Автоваза" Максимом Соколовым и генеральным директором "Автозавода Санкт-Петербург" Иваном Мироновым в середине июня 2025 года на площадке ПМЭФ-2025.