САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Более 70 участков планируется выкупить в Петербурге для строительства первой высокоскоростной железнодорожной магистрали в России, сообщили ТАСС в инфоцентре ВСМ.

"Документацией по планировке территории, разработанной в целях реализации проекта ВСМ Санкт-Петербург - Москва в границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области и утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, всего к выкупу предусмотрено 217 земельных участков (72 в Санкт-Петербурге и 145 в Ленинградской области)", - сообщили в ответ на запрос ТАСС в инфоцентре.

Выкуп земельных участков на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти под строительство ВСМ планируется завершить в первом квартале 2026 года.

На первом этапе высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Санкт-Петербург и Москву, проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Магистраль предназначена для пассажирского движения. Она пройдет по территории шести российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Поезда будут ходить с интервалом в 15 минут. Согласно расчетам, к 2030 году пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Москвой составит около 23 млн человек в год.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод - на 2028 год.