Глава Минфина США допустил заключение торговой сделки с Индией

Скотт Бессент отметил, что Нью-Дели одним из первых обратился к Вашингтону с предложением заключить торговое соглашение, однако затем переговоры затянулись

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Индия в конечном итоге заключат торговое соглашение, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Полагаю, что Индия - крупнейшая в мире демократия. США же являются крупнейшей экономикой. Думаю, что в конечном итоге мы договоримся", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

По словам Бессента, Индия одной из первых обратилась к Вашингтону с предложением заключить торговое соглашение, однако затем переговоры затянулись. "Я думал, что мы заключим сделку в мае-июне, что Индия станет одной из стран, с которыми мы рано заключили соглашение, но они затягивали переговоры", - заявил американский министр финансов.

В среду вступили в силу 25% пошлины на индийские товары, введенные США из-за покупки Индией российской нефти. До этого вашингтонская администрация наложила 25% пошлины в отношении республики в рамках новой торговой политики страны. Таким образом, Индия оказалась в числе торговых партнеров США с самыми высокими пошлинами, ставка для страны составляет 50%.