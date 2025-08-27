С 2020 по 2024 года на Дальнем Востоке электропотребление росло темпами 3,8% ежегодно, в то время как в среднем по стране 1,8%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Энергопотребление на Дальнем Востоке к 2030 году может вырасти на 26,6% - до 10 ГВт по сравнению с нынешним показателем в 7,9 ГВт. Об этом сообщил замглавы Минэнерго РФ Петр Конюшенко на пресс-конференции "Перспективы развития возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке", проходящей в ТАСС.

"На горизонте 2020-2024 годах на Дальнем Востоке электропотребление росло у нас темпами 3,8% ежегодно, в то время как в среднем по стране 1,8%. И, мы прогнозируем, что до 2030 года рост еще больше планируется. (На Дальнем Востоке к 2030 году рост энергопотребления составит - прим. ТАСС) 4,8%, при этом в среднем по стране 1,9% роста электропотребления. Учитывая это, у нас фактически пик электропотребления на Дальнем Востоке с 7,9 ГВт сейчас вырастет до 2030 года до 10 ГВт", - сказал он.

Конюшенко отметил, что Минэнерго вместе с "Системным оператором", "Советом рынка" и энергетическими компаниями работает над обеспечением региона генерирующими мощностями.

"Мы планируем провести ряд конкурсов по строительству электростанций на Дальнем Востоке. Сейчас есть ряд решений, которые мы обсуждаем. Это как по модернизации генерации, так и по строительству новой, по продлению действующих энергоблоков", - пояснил замминистра.

В конце июля 2025 года в России состоялся дополнительный отбор проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для Дальнего Востока, в рамках которого выбраны 45 объектов с общим плановым объемом установленной мощности 1,56 ГВт. Общая сумма требуемой годовой выручки составила около 34,6 млрд рублей. Суммарный заявленный плановый объем установленной мощности ветроэлектростанций составил 519,701 МВт, солнечных электростанций - более 1 ГВт.