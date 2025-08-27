Это станет возможным благодаря качеству и безопасности мессенджера, отметил председатель партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Национальный мессенджер Max сможет привлечь миллионы пользователей благодаря качеству и безопасности. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

"Уверен, что отечественный мессенджер будет успешным, привлечет миллионы пользователей своим качеством, безопасностью, удобством. И не сомневаюсь, что Max станет для нас очень важной площадкой прямого диалога с гражданами", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что ранее был активным пользователем "Живого журнала", позже - социальных сетей и мессенджеров. Теперь же Миронов и СРЗП "выходят на национальную цифровую платформу". "В последнее время много говорят о необходимости расширения использования российского мессенджера Max, который считается более защищенным по сравнению с зарубежными аналогами. Это правильная инициатива, и я сам тоже установил себе этот мессенджер", - добавил парламентарий.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.