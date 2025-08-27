В правительстве отметили, что такое решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка (в том числе для НПЗ) до 30 сентября 2025 года, для непроизводителей - до 31 октября, сообщил кабмин в своем Telegram-канале.

"Правительство вводит новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 октября 2025 года включительно. С 1 по 30 сентября 2025 года запрет будет распространяться на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов. С 1 по 31 октября для производителей бензина ограничения будут сняты", - сообщили в правительстве.

В кабмине добавили, что такое решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Предыдущий экспортный запрет был установлен правительством в феврале 2025 года. Он действует с 1 марта по 31 августа 2025 года включительно. В данный момент ограничения распространяются в том числе на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

Об уже принятых мерах

На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак поддержал позицию Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей на сентябрь, а для непроизводителей - до конца октября. Также нефтяным компаниям рекомендовано поддерживать достаточные объемы поставок на внутренний рынок и воздержаться от взаимных закупок на бирже.

Новак также поручил проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС. Меры были подготовлены на фоне нескольких подряд рекордов роста цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также на АЗС.

Ранее источники ТАСС сообщали, что правительство готовится поднять и точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты, и сделано это может быть задним числом - с 1 августа 2025 года.