МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Рост ВВП России в первом полугодии 2025 года, по предварительной оценке, составил 1,2% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

Ранее статслужба предварительно оценила рост ВВП РФ во втором квартале 2025 года на уровне 1,1%.

Относительно аналогичного периода 2023 года ВВП страны за первое полугодие 2024 увеличился на 4,8%, следует из данных Росстата.

Ранее в обзоре Минэкономразвития о текущей ситуации в экономике РФ отмечалось, что ВВП России в первом полугодии 2025 года вырос на 1,2% в годовом выражении. "По предварительной оценке Росстата, в II квартале 2025 года рост ВВП составил 1,1% после 1,4% в I квартале. По итогам I полугодия 2025 года, по оценке Минэкономразвития России, экономика выросла на 1,2%", - отмечалось в обзоре.