Цена бензина на АЗС за неделю подорожала на 0,6% при инфляции в 0,02%

Ситуация с ценами на бензин в России

Росстат отметил, что с 19 по 25 августа цены на дизель выросли на 0,11%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 25 августа составил 6,38%, что больше уровня инфляции за тот же период (4,18%), следует из данных Росстата.

Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже пятую неделю подряд (с 22 июля), до этого цена топлива была ниже среднего по стране увеличения уровня цен.

Дизель же дорожает на АЗС существенно ниже уровня инфляции (2,04% против 4,18%).

Росстат отметил, что с 19 по 25 августа бензин подорожал на 0,6%, дизель - на 0,11%, при этом дефляция в РФ составила 0,02%.

Ведомство оценивает динамику цены, основываясь на данных 1,8 тыс. АЗС в 279 городах России.

Минэнерго России ранее сообщало, что считает минимальными риски необоснованного роста цен на топливо. Рынок нефтепродуктов сохраняет профицитный баланс, полностью обеспечивая потребности экономики. В министерстве также отмечали, что намерены удержать рост цен на бензин в пределах инфляции.