МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в июле 2025 года составил 2,2%, месяцем ранее показатель также находился на отметке 2,2%, следует из данных Росстата.

Всего в июле 1,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда).

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 50,9%, уровень безработицы женщин (2,2%) выше уровня безработицы мужчин (2,1%).

Из 1,6 млн безработных 1 млн составляют городские жители, 0,6 млн - сельские. Уровень безработицы среди сельских жителей (3,5%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (1,7%).

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в июле 2025 г. составил 36 лет. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 25,9%, лица в возрасте 50 лет и старше - 19,5%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности - 38,8%.