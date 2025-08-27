В то же время в годовом выражении потребительские цены в июле увеличились на 10,4%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в июле 2025 года выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом производители бензина повысили оптовые цены на 13,8%, сообщается в материалах Росстата.

По данным статистики, подорожание бензина на 1,4% отмечалось в 46 субъектах Российской Федерации, заметнее всего - в Чукотском автономном округе (+8,6%) и Республике Тыва (+4,6%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период рост цен на автомобильный бензин составил 1,3% и 1,1% соответственно.

В июле 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем цены производителей на бензин в среднем стали выше на 13,8%. Почти во всех субъектах Российской Федерации бензин стал дороже, более всего в Волгоградской области (+24%), Тюменской области (+21,4%), Рязанской области (+18,7%) и Республике Башкортостан (+17,1%). Снижение цен отмечено в Кемеровской области (-1,1%). В Астраханской области цены на автомобильный бензин остались на уровне июня 2025 года.

В июле по сравнению с июнем 2025 года рост цен производителей на нефть составил 7,6% (по сравнению с декабрем 2024 года они снизились на 30,1%). Снижение тарифов на ее перекачку трубопроводным транспортом составило 0,1% (по сравнению с декабрем 2024 года - на 2,3%).