Выпуск табачных изделий по итогам семи месяцев увеличился на 2,1%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Производство пива в РФ в январе - июле 2025 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% - до 562 млн дал. Об этом говорится в материалах Росстата.

Выпуск пива в июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизился на 4,1%, до 91,6 млн дал.

Производство минеральной природной упакованной, а также питьевой воды без сахара, подсластителей и ароматизаторов уменьшилось в январе - июле 2025 года по отношению к аналогичному периоду 2024 года на 1,7%, до 14,2 млрд полулитров, в июле 2025 года по сравнению с июлем 2024 года - снизилось на 7,9%, до 2,4 млрд полулитров.

Как отмечается в данных Росстата, производство табачных изделий по итогам семи месяцев 2025 года увеличилось на 2,1%, а в июле - снизилось на 10,4%. Выпуск сигарет за семь месяцев вырос на 3,3%, до 122 млрд штук, в июле - сократился на 8,1%, до 17,6 млрд штук.