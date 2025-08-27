Тепловые электростанции за семь месяцев снизили выработку на 0,7%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России по итогам января - июля 2025 года составило 692 млрд кВт⋅ч, что на 2% ниже показателя за аналогичный период 2024 года. Это следует из материалов Росстата.

Тепловые электростанции за семь месяцев снизили выработку на 0,7% в годовом выражении, произведя 448 млрд кВт⋅ч. Атомные электростанции нарастили выработку на 1,7%, до 123 млрд кВт⋅ч. В то же время показатели гидроэлектростанций уменьшились на 10,1%, составив 116 млрд кВт⋅ч.

Производство электроэнергии за июль 2025 года по сравнению с июлем 2024 года снизилось на 1,3%, до 91,6 млрд кВт⋅ч. АЭС выработали 19,3 млрд кВт⋅ч, что на 13,6% выше, чем за тот же период годом ранее. ТЭС уменьшили выработку на 5,5%, до 53,5 млрд кВт⋅ч, ГЭС снизили показатели на 2,3%, до 18,1 млрд кВт⋅ч.