Она составила 248 млн тонн

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Добыча угля в РФ в январе - июле 2025 года увеличилась на 0,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года, до 248 млн тонн, следует из данных Росстата.

Добыча каменного угля всех видов снизилась на 1,4% - до 191 млн тонн, антрацита - на 2,1%, до 12,6 млн тонн. Добыча коксующегося угля уменьшилась на 8,6%, до 59,5 млн тонн. Добыча бурого угля составила 56,7 млн тонн (+7,9%). Производство прочего каменного угля увеличилось на 2,7% - до 119 млн тонн.

В июле добыча угля уменьшилась на 1,9% в годовом выражении, составив 31,5 млн тонн. Добыча каменного снизилась на 5% - до 24,5 млн тонн, антрацита - на 23,1%, до 1,2 млн тонн. Добыча коксующегося угля достигла 7,6 млн тонн, что на 12,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Добыча бурого угля составила 7 млн тонн (+10,5%), прочего каменного угля выросла на 1,1%, до 15,7 млн тонн.