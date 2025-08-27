Компания связывает возросшее потребление газа с холодной погодой, установившейся на этой неделе в Северо-Западном и Центральном федеральных округах

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Газпром" 26 августа 2025 года вновь установил рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям, говорится в сообщении холдинга.

"26 августа "Газпром" обновил достигнутый накануне абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. Российским потребителям поставлено 717,8 млн куб. м газа", - сказано в сообщении. Предыдущий максимум в 707,9 млн куб. м газа был зафиксирован 25 августа.

Компания связывает возросшее потребление газа с холодной погодой, установившейся на этой неделе в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

"Газпром" в 2024 году поставил для российских потребителей по своей газотранспортной системе рекордные 390 млрд куб. м газа. Глава "Межрегионгаза" Сергей Густов выражал надежду на то, что внутреннее потребление газа в России вновь установит исторический максимум и в 2025 году.