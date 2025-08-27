Показатели увеличились на 62,4 млрд рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Выручка АО "Атомэнергопром" (консолидирует гражданские активы госкорпорации "Росатом") в первом полугодии 2025 года выросла на 62,4 млрд рублей или 5,7%. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Консолидированная выручка АО "Атомэнергопром" выросла на 62,4 млрд рублей или 5,7% и составила 1 166,7 млрд рублей", - говорится в сообщении. Прибыль от продаж составила 365,3 млрд рублей, что на 35,2 млрд рублей (на 10,7%) больше показателя за аналогичный период 2024 года, при этом рентабельность продаж выросла на 1,4% и составила за отчетный период 31,3%.

В то же время, убыток компании за I полугодие 2025 года составил 56,8 млрд рублей. "На финансовый результат повлияли отрицательные курсовые разницы за рассматриваемый период, уменьшив прибыль отчетного периода на 223,6 млрд рублей (до налогообложения). В сопоставимых условиях, без учета влияния указанного фактора, рост прибыли по отношению к аналогичному периоду 2024 года составил бы 27,9 млрд рублей (22 %)", - подчеркивается в сообщении.

"Атомэнергопром" - интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли. Компания обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.