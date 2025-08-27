Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил, что нет информации о нахождении ядерных материалов в другом месте

ВЕНА, 27 августа. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не располагает сведениями, которые могли бы указывать на перемещение Ираном обогащенного урана с ядерного объекта в Исфахане в другое место. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

"Нет ничего, что могло бы говорить против того, что [ядерные] материалы там же, где они и были", - приводит его слова агентство Bloomberg.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Отсутствие осуждения ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам со стороны МАГАТЭ вызвало шквал критики в республике и обвинения в адрес руководства организации в политизации ее деятельности. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

27 августа глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что под наблюдением инспекторов МАГАТЭ пройдет замена топлива на АЭС "Бушер". Ранее корреспондент газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман утверждал, что представители агентства могут в ближайшее время получить от властей Ирана разрешение на посещение не затронутых атаками ядерных объектов.