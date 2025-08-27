Федеральные и региональные средства можно оптимизировать, считают аналитики

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Средства федерального и региональных бюджетов, которые направляются на строительство объектов социальной сферы, используются недостаточно эффективно и могут быть оптимизированы. К такому выводу пришла Счетная палата (СП) РФ, проанализировав по поручению Госдумы стоимость строительства "квадрата" соцобъектов, введенных в эксплуатацию в регионах в 2019-2024 годах.

"Анализ данных, предоставленных 80 регионами о построенных объектах социальной сферы за период с 2019 по 2024 годы (934 школы, 1 464 детских сада, 86 больниц и 189 поликлиник), показал, что их основные физические характеристики (мощность, площадь, состав помещений, этажность, конструктивные решения) имеют высокую вариативность. Это свидетельствует об отсутствии у заказчиков единого подхода к выбору параметров проекта и, соответственно, к расходованию бюджетных средств, направляемых на создание объектов социальной инфраструктуры. <...> Средства федерального и региональных бюджетов, направляемые на строительство объектов социальной сферы, используются недостаточно эффективно и могут быть оптимизированы", - говорится в материалах, поступивших в ТАСС.

Аудиторы отмечают, что в соответствии с "Правилами предоставления субсидий субъектам РФ" использование типовой проектной документации (ТПД) в случае ее наличия является одним из условий заключения соглашений с регионами на софинансирование расходов на строительство объектов соцсферы. Однако в соглашениях о предоставлении субсидий на создание в 2019-2024 годах новых мест в образовательных организациях, заключенных Минпросвещения РФ, обязательства по использованию ТПД не прописаны. В соглашениях, заключенных Минздравом РФ, требования по использованию ТПД закреплены, но доля объектов здравоохранения, построенных с применением такой документации, остается низкой.

Аудиторы отметили в ходе анализа положительное влияние использования ТПД на стоимость строительства. Однако доля объектов соцсферы, построенных с ее применением, остается низкой: из 92 детсадов и 48 поликлиник, введенных в эксплуатацию в 2024 году, ТПД использовалась только для 18 и девяти объектов, а в части построенных школ и детсадов загруженность превышает проектную мощность, что может говорить о недостаточной эффективности планирования расходов федерального бюджета и отсутствии объективного прогноза потребности в новых местах, указывается в материалах. Сметная стоимость строительства и фактические затраты на возведение "квадрата" однотипных объектов также отличаются в разных ценовых зонах РФ. Кроме того, было выявлено превышение площадей отдельных помещений при строительстве образовательных учреждений, что может приводить к допзатратам на строительство и их последующую эксплуатацию, считают в Счетной палате.

Оптимизация использования бюджетных средств

По результатам анализа Счетная палата направила правительству РФ рекомендации, в том числе предложив поручить уполномоченным органам подготовить ТПД для объектов соцсферы с учетом актуальных технических решений, соответствующих требованиям безопасности. Также аудиторы рекомендовали включить обязательства об использовании ТПД (при ее наличии) в соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование расходов регионов, которые возникают при строительстве соцобъектов на 2026 год. Кроме того, при предоставлении субсидий регионам на софинансирование расходов при строительстве соцобъектов рекомендовано установить требование о предварительном включении объектов в документы территориального планирования.