Ожидается, что проект будет завершен к 2026 году

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Американская IT-корпорация Google намерена инвестировать $9 млрд в инфраструктуру центров искусственного интеллекта, обработки данных (ЦОД) и облачные хранилища. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Google намерена построить ЦОД в округе Честерфилд и расширить свою инфраструктуру в округах Лоудун и Принс-Уильям. Ожидается, что проект будет завершен к 2026 году.

В июле стало известно о планах компании инвестировать $25 млрд в IT-центры на территории США. Google также выделила $3 млрд на модернизацию гидроэлектростанций в штате Пенсильвания на фоне растущего спроса на электричество со стороны ЦОД и ИИ-центров.