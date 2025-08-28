В среднем за август биржевой индекс может составить 69 446 руб., отметили эксперты

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Нефтяные компании смогут получить выплаты по топливному демпферу за август в случае его корректировки, а именно точки отсечения, подсчитали для ТАСС аналитики исследовательской группы "Петромаркет".

Там напомнили, что согласно действующим правилам выплаты демпфера по бензину он обнуляется, если среднеарифметическое за календарный месяц значение ежедневного территориального биржевого индекса первичного рынка для европейской части России для АИ-92 на 10% превышает базовый уровень цены на продукт.

"Если правила расчета демпфера скорректируют, то 10% превратятся в 15%, а планка, при превышении которой демпфер не выплачивается (точка отсечения - прим. ТАСС), поднимется с нынешних 66 495 руб. до 69 517,5 руб. В среднем за 1-26 августа упомянутый биржевой индекс находился на уровне 69 596 руб. Если в оставшиеся дни августа индекс продержится на уровне 26 числа, то в среднем за месяц он составит 69 446 руб.", - отметили эксперты.

"В таком случае нефтяники могут рассчитывать на выплаты демпфера в случае, если правила его выплаты будут пересмотрены так, как описано выше. Если же они пересмотрены не будут, демпфер выплачен не будет", - добавили в "Петромаркете".

О корректировке демпфера

Ранее ТАСС со ссылкой на документ сообщал, что Минэнерго и Минфин подготовят изменения в законодательство о корректировке топливного демпфера, чтобы проект был рассмотрен на осенней сессии Госдумы.

Согласно документу, правительство намерено поднять точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты при текущих ценах. По бензину ее могут поднять с 10% до 15%, по дизелю - с 20% до 25%.