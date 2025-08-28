Это позволит стимулировать рождаемость, сказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Отказ от индексации материнского капитала на первенца, чтобы перевести эти деньги на маткапитал за второго ребенка, не повлияет на стимулирование рождаемости вторых детей. Чтобы действительно изменить ситуацию, нужно существенно увеличить сумму маткапитала за второго ребенка, такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Ранее "Известия" сообщали, что в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили направить всю будущую индексацию маткапитала на выплаты за второго и последующих детей. Это позволит сократить разрыв между поддержкой при рождении первенца (690 тыс. рублей) и второго ребенка (222 тыс.).

"Все меры, которые уже были приняты, должны продолжать действовать, потому что отмена любых мер, прежде всего, имеет информационный негатив, который оказывает влияние на ситуацию, связанную с решением семьи о рождении ребенка. То есть, если отменить индексацию маткапитала на первого ребенка, россияне это расценят, как будто государство не поддерживает рождение первых детей. Более того, эта выгода, которую мы получим от перевода индексации на второго ребенка, фактически никаким образом не повлияет на стимулирование рождаемости вторых детей", - сказал он.

Чтобы повлиять на рождаемость вторых детей, необходимо кратно увеличивать размер материнского капитала на второго ребенка, считает Рыбальченко. "С учетом того, что у нас численность рожденных детей, начиная с 2016 года, уменьшилась в полтора раза, у нас образовались существенные резервы по назначению материнского капитала. Я считаю, что мы должны существенно увеличить материнский капитал на второго ребенка. Например, это может быть сумма маткапитала на первого ребенка, и плюс маткапитал, который семьи получали при рождении второго ребенка. То есть, 690 тыс. рублей плюс 222 тыс. рублей - это 912 тысяч. Вот такой размер маткапитала может быть на второго ребенка", - отметил он.

О маткапитале

С 2007 года на маткапитал имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.