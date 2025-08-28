МТС: "доходы через инвестпроекты" стали самой популярной уловкой мошенников

С этой схемой связаны 32% вредоносных действий, сообщил оператор

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Телефонные мошенники чаще всего с января по июль пытались обмануть россиян звонками с легендой о дополнительных доходах в инвестиционных проектах, сообщили ТАСС в МТС.

По данным оператора, 32% вредоносных действий связаны с этой схемой.

Звонков от имени мобильных операторов (якобы продление действия номера телефона) было меньше - 19%, от фейковой налоговой службы и ЖКХ - по 15%. Всего с января по июль сервис "Защитник" МТС заблокировал 2,15 млрд мошеннических звонков, что на 17% больше, чем год назад.

В МТС отметили, что мошенники все еще чаще всего ищут жертв в городах миллионниках. Так, на москвичей пришлось 18% таких звонков, на жителей Краснодара - 8%, Санкт-Петербурга - 7%, Новосибирска - 4%, Ростова-на-Дону - около 3,5%.

Оператор сообщил, что внедрил в "Защитника" новые модели ИИ для поиска подобных звонков, благодаря чему время их выявления и блокировки сократилось с 3 минут до 30 секунд. ИИ обрабатывает по 200 млн звонков за день. В целом после обновления моделей "Защитник" определяет мошенников с точностью 95,71%.