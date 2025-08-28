Программа сессий будет включать лекции, мотивационные встречи, дискуссии и открытые диалоги

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Спикерами лектория Российского общества "Знания" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) станут советник президента РФ, спецпредставитель по международному сотрудничеству в области транспорта Игорь Левитин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Об этом сообщает пресс-служба просветительской организации.

Отмечено, что программа лектория будет включать лекции, дискуссии, мотивационные встречи и открытые диалоги. Темы сессий охватывают ключевые направления развития Дальнего Востока. В дискуссиях примут участие государственные деятели, лидеры крупнейших российских компаний, руководители общественных организаций, представители культуры, спорта и науки.

"В числе подтвержденных спикеров лектория - губернатор Камчатского края Владимир Солодов, советник президента РФ, специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль, генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич, директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова, посол Арктики и Дальнего Востока, путешественник Богдан Булычев", - говорится в сообщении.

Также общество "Знание" планирует заключить на форуме ряд соглашений с регионами и ведущими образовательными и просветительскими организациями. Подписанные документы станут основой для развития совместных проектов, расширения образовательных возможностей и поддержки инициатив в сфере науки, технологий и культуры.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ пройдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков.