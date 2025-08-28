"Ведомости": РСПП предложил компенсировать бизнесу расходы на защиту от БПЛА

Механизмы компенсации затрат на антитеррористическую защиту предложили закрепить в налоговом кодексе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением закрепить в налоговом кодексе механизмы компенсации затрат предприятий на антитеррористическую защиту. В частности, речь идет о расходах на оборудование систем противодействия беспилотным летательным аппаратам и восстановление объектов, пострадавших от атак, сообщают "Ведомости".

Как следует из письма за подписью главы РСПП Александра Шохина, содержание которого приводит газета, промышленные предприятия - нефтеперерабатывающие, металлургические, химические, а также объекты электроэнергетики - остаются одной из главных целей атак. Для их защиты бизнесу приходится приобретать средства пассивной безопасности, устанавливать системы радиоэлектронной борьбы, а также восстанавливать разрушенные объекты.

Среди предложенных мер поддержки - налоговая компенсация в размере 50% фактических расходов на защиту, введение дополнительных акцизных вычетов для отраслей с длительным простоем и возможность включения части затрат в федеральный инвестиционный вычет. Эти меры, по предложению РСПП, могли бы применяться ретроспективно - с 1 января 2025 года.

Однако Минфин, чье ответное письмо есть в распоряжении издания, не поддержал инициативу. Как пояснил замминистра финансов Алексей Сазанов в письме, которое цитирует издание, компенсация расходов на обеспечение безопасности носит разовый характер и должна рассматриваться правительством в каждом конкретном случае, а не через изменения в налоговый кодекс. В министерстве отметили, что предприятия уже могут учитывать понесенные расходы при расчете налога на прибыль, а введение мер задним числом нецелесообразно, поскольку параметры бюджета на 2025 год утверждены.

Представитель Минфина также подтвердил газете, что для такого рода поддержки компаний нет необходимости, а компенсации могут предоставляться в форме субсидий или межбюджетных трансфертов при документальном подтверждении затрат.