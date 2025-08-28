НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Интеллектуальный помощник пилота самолета может быть внедрен в течение 2-3 лет, сообщил генеральный директор НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" Андрей Дутов в рамках форума "Технопром-2025" в Новосибирске.

"Программа, которую реализует НИЦ им. Жуковского, мы ее назвали для себя "второй пилот ИИ". <...> По сути дела, это такая модерация всех опасностей, которые происходят. Это задача сегодняшнего дня. Я думаю, что в течение 2-3 лет такое решение будет. Соответственно, это будет реализовано уже даже на существующей технике", - сказал Дутов.