МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким в четвертый раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии издания Forbes.

Согласно данным Forbes, совокупное состояние женщин, занимающих первые десять строчек, составляет более $19 млрд.

По состоянию на 07:00 мск рейтинг еще полностью не опубликован - указан только лидер списка.

В рейтинге российских миллиардеров за 2025 год Ким занимает 34 место среди 146 представителей, ее состояние оценивается в $4 600 млн.