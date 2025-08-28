На эти цели планируют направить 1 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Минпромторг России планирует запустить меру компенсации за разработку инновационных лекарств для фармацевтических компаний. На эти цели планируется направить 1 млрд рублей в 2027 году, сообщила на форуме "Технопром-2025" замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

"Сначала мы планируем в 2027 году попробовать и выделяем на эти задачи 1 млрд [рублей], планируем, что каждый проект будет компенсироваться в размере 200-250 млн [рублей]. И когда механизм будет апробирован, будем эти суммы увеличивать", - сказала она.

Замминистра добавила, что поддерживаться будут проекты с третьей стадии клинических испытаний. Отбор начнется в 2026 году. "С 2027 года будем давать субсидию на компенсацию расходов, которые компании понесли, на третью "клинику". Поскольку мы ведомство конкретное и нам нужен результат, для нас таким результатом будет получение регистрационного удостоверения", - уточнила Приезжева.

Она уточнила, что в то же время министерство рассматривает варианты условного регистрационного удостоверения, но с обязательным обременением. "Если ты (фармпроизводитель), получив условную регистрацию, потом до главной не добежал, ты должен будешь эту субсидию вернуть. Еще одно обременение мы планируем повесить на эту компенсацию - что эти деньги будут "окрашены" и потом будут использованы на те же задачи и на разработку инновационных лекарственных препаратов", - пояснила замминистра.

