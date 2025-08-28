Глава минфина республики обсудил с президентом АБР более глубокое сотрудничество в рамках партнерской программы на 10 лет

ИСЛАМАБАД, 28 августа. /ТАСС/. Власти Пакистана в среду обратились к Азиатскому банку развития (АБР) с просьбой о более глубоком сотрудничестве и новой кредитной поддержке в рамках партнерской программы на следующие 10 лет. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на встречу министра финансов Пакистана Мухаммада Аурангзеба с президентом АБР Масато Канде в Исламабаде.

По данным издания, в ходе общения глава Минфина исламской республики передал "список пожеланий" относительно будущих прямой финансовой поддержки и сотрудничества в области рыночных финансовых инструментов. Отмечается, что Аурангзеб и Канто обсудили "приоритеты Пакистана для более глубокого сотрудничества с АБР в ключевых областях, включая энергетический переход, устойчивость к изменению климата, транспорт и логистику, развитие человеческого капитала и мобилизацию ресурсов".

Согласно газете, в настоящее время Исламабад и АБР работают над Стратегией партнерства на 2026-2035 году. Документ готовится по образцу дорожной карты сотрудничества между Пакистаном и Всемирным банком на аналогичный период, о которой было объявлено в январе 2025 года.