Глава EIOPA: каждый пятый европеец будет жить в бедности после выхода на пенсию

У женщин риск на 30% выше, указал Петр Хилкем

БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Каждый пятый европеец рискует оказаться в бедности, если нынешнюю пенсионную систему серьезно не реформируют. Такое мнение высказала глава Европейской организации страхования и пенсионного обеспечения (EIOPA) Петра Хилкема.

"Каждый пятый европеец рискует оказаться в нищете в пожилом возрасте. <...> Это абсурдно высокий процент. У женщин риск на 30% выше", - сказала она в интервью европейскому изданию Politico.

По словам главы EIOPA, проблема с будущими выплатами пенсий усугубляется, так как население Европы стремительно стареет, и через 40 лет на каждого пенсионера будет приходиться только 1,5 работника, что в два раза меньше нынешних показателей.

Одним из решений проблемы может стать создание дополнительных частных пенсионных систем или фондов. К концу года правительствам стран ЕС предложат создать цифровые счета для пенсионных сбережений и инвестиций, доступные каждому гражданину. Также будут пересмотрены регламенты ЕС в отношении пенсионных фондов. Хилкема подчеркнула, что решение должно стать всеобъемлющим, и "быть доступно для самозанятых или фрилансеров, чтобы они также могли откладывать деньги на будущее".