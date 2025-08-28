Всего в реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Москва задействовано свыше 20 предприятий Петербурга и области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Полигон по производству балок для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург откроют на территории Ленобласти, сообщили ТАСС в инфоцентре ВСМ.

"На территории Ленинградской области "Нацпроектстрой" разместит один из полигонов, где будут выпускать балки для пролетных строений ВСМ", - сообщили в ответ на запрос ТАСС в инфоцентре ВСМ.

Вес каждой такой балки составляет 700 тонн, их невозможно транспортировать по дорогам общего пользования, поэтому производства расположатся непосредственно вдоль трассы будущей ВСМ.

Всего в реализации проекта ВСМ Санкт-Петербург - Москва задействовано свыше 20 предприятий Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, в Петербурге будет проводиться подготовка машинистов высокоскоростных поездов, а для обслуживания подвижного состава ВСМ построят основное депо в районе станции Обухово-2.

На первом этапе высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Санкт-Петербург и Москву, проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Магистраль предназначена для пассажирского движения. Она пройдет по территории шести российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Поезда будут ходить с интервалом в 15 минут. Согласно расчетам, к 2030 году пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Москвой составит около 23 млн человек в год.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод - на 2028 год.