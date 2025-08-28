В аэропорту Волгограда отменили два рейса

Еще девять задержали

ВОЛГОГРАД, 28 августа. /ТАСС/. В аэропорту Волгограда задержаны девять рейсов, еще два отменены, следует из данных онлайн-табло.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 22:12 мск 27 августа до 05:22 мск 28 августа.

Согласно онлайн-табло, отменены два рейса: один на вылет в Москву и один на прилет из Москвы. Задержаны девять рейсов, один из них на вылет в Москву и восемь на прилет - четыре в Москву, два в Сочи и по одному в Махачкалу и Анталью.

Ранее со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось, что силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 102 украинских беспилотника над регионами России, в частности, два - над территорией Волгоградской области. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Пожар был оперативно потушен, пострадавших нет.