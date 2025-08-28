В среднем они закладывают на ремонт около 11% от стоимости квартиры

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более 80% покупателей недвижимости в РФ планируют делать ремонт в новом жилье, говорится в исследовании "Авито услуг".

"Более 80% покупателей недвижимости планируют делать ремонт в новом жилье. Для большинства из них (60%) еще на этапе выбора объекта наиболее востребована информация о примерной стоимости работ и материалов. Чаще всего эти сведения ищут в интернете, реже - уточняют у мастеров напрямую. В среднем россияне закладывают на ремонт около 11% от стоимости квартиры", - отмечается в исследовании.

Чтобы упростить оценку предстоящих расходов, в объявлениях о продаже недвижимости на платформе появился блок с ориентировочной стоимостью ремонта под ключ и примерами предложений подрядчиков.

По словам руководителя категории "Ремонт и строительство" на "Авито услугах" Светланы Филимоновой, у большинства покупателей недвижимости вопрос ремонта возникает сразу после выбора квартиры. Часто люди сталкиваются с трудностями в понимании его реальной стоимости и поиске мастеров.

По данным аналитиков, доля ремонта "под ключ" на рынке составляет около 35%, а среди покупателей новостроек этот формат выбирают почти в половине случаев (46%).

В исследовании участвовали более 1 тыс. респондентов - это мужчины и женщины 25-55 лет. Они планируют купить квартиру в ближайшие полгода или уже купили ее в течение последнего года.