Мантуров счел малореалистичным снижение ключевой ставки сразу на 10 п.п.

Первый вице-премьер России отметил, что нужно ее постепенное своевременное сокращение

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров считает малореалистичным сценарием снижение ключевой ставки сразу на 10 процентных пунктов (п.п.) и считает необходимым ее постепенное своевременное сокращение. Об этом он заявил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я думаю, что это (снижение ставки на 10 п.п. - прим. ТАСС) малореалистичный сценарий. У экономистов и экспертов разные позиции, но мне кажется, что резкое снижение так же, как и резкое повышение, всегда имеет две разные стороны медали. Думаю, что все должно быть умеренно, сдержанно, но своевременно", - сказал Мантуров.

Банк России на заседании 25 июля второй раз подряд понизил ключевую ставку - на 2 п.п. - до 18%, на предыдущем заседании ставка была снижена на 100 базисных пунктов - до 20%. Следующее заседание регулятора по базовой ставке запланировано на 12 сентября.

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки, если события в экономике будут развиваться по базовому сценарию, но снижение ставки не предрешено, заявлял ранее директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 07:00 мск.