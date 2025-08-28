В App Store появилось новое приложение Сбера для инвестиций

Клиентам рекомендуется как можно быстрее его установить

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Официальное приложение "Сберинвестиции" под названием DriveInvest появилось для скачивания в App Store. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

"Клиентам рекомендуется как можно быстрее установить приложение, пока оно присутствует в App Store. Актуальная информация о выходе новых версий - только в официальных каналах "Сбера", - подчеркнули в банке.

25 августа в App Store появилось новое мобильное приложение для розничных клиентов Сбербанка "Активы онлайн", к вечеру оно перестало быть доступно.

Банк рекомендовал не скачивать приложения из неизвестных источников, чтобы обезопасить себя от мошенников.