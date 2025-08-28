Мантуров рассчитывает на снижение ставки ЦБ

Если положительная тенденция сохранится, замороженные инвестпроекты в промышленности будут постепенно восстанавливаться, указал первый вице-премьер РФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассчитывает на дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ в России и разморозку приостановленных промышленных инвестпроектов. Об этом он сообщил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я рассчитываю, что, если положительная тенденция будет сохраняться, это постепенно будет восстанавливать инвестиционные проекты в промышленности, которые по ряду отраслей были приостановлены в силу высокой ставки", - сказал он.

По словам первого вице-премьера, промышленность также настроена позитивно. "Сейчас мы видим, что с точки зрения настроений бизнеса происходит определенное потепление. По мере того, как процентная ставка будет снижаться, будут размораживаться и инвестпроекты", - добавил он.

Мантуров отметил, что сегодня основной вклад вносят проекты, стартовавшие несколько лет назад. "Естественно, их нельзя было тормозить на полпути - где-то бизнес их завершает, а где-то государство подставило плечо с точки зрения компенсации процентных ставок", - сказал первый вице-премьер.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 07:00 мск.