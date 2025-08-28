Показатель составил 661 млн рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Группы Астра" - разработчика операционной системы Astra Linux - за январь - июнь 2025 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) уменьшилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 57% и составила 661 млн рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

Выручка разработчика увеличилась на 34% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и составила 6,6 млрд рублей. Как отмечают в компании, существенный вклад внесли признание выручки от ранее осуществленных отгрузок и рост выручки от сопровождения продуктов. "Бизнес "Группы Астра" традиционно имеет выраженную сезонность: около 70% отгрузок, как правило, приходится на второе полугодие, в то время как структура расходов остается равномерной в течение года. Отгрузки в первом полугодии выросли на 4% год к году, до 5,8 млрд рублей", - сказано в отчетности.

Скорректированный показатель EBITDA достиг 1,3 млрд рублей.

Как отметила заместитель генерального директора по экономике и финансам "Группы Астра" Елена Бородкина, в компании все еще видят замедление в IT-секторе: действующие и потенциальные клиенты по-прежнему осторожно подходят к инвестиционным решениям, что удлиняет цикл согласования проектов и формирует отложенный спрос. "Это видно по отгрузкам за отчетный период, которые остались почти на том же уровне относительно аналогичного периода 2024 года. Указанные факторы наряду с исторической сезонностью могут оказать влияние на финальные годовые результаты группы. Однако итоговая динамика финансовых показателей будет зависеть от макроэкономических условий и активности клиентов. В то же время запущенный этим летом цикл смягчения денежно-кредитной политики создает предпосылки для оживления инвестиционной активности на российском рынке", - сказала она.

По ее словам, компания усиливает фокус на контроле расходов и повышении операционной эффективности, делая акцент на высоком уровне рентабельности и росте производительности. В частности, "Группа Астра" планирует устранить дублирующие функции, которые неизбежно возникают в результате M&A-сделок, и перестроить команды в соответствии с новым портфельным подходом развития продуктов.

"Группа Астра" - российский IT-холдинг, в который входят компании - разработчики отечественной операционной системы Astra Linux, а также других продуктов инфраструктурного программного обеспечения.