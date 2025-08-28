Сертификат получила первая в России деталь горячей части авиационного двигателя, изготовленная аддитивным методом

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха сертифицировала изготовленную аддитивным способом деталь для серийного двигателя ПД-14, применяемого при сертификационных испытаниях импортозамещенного самолета МС-21, сообщила ОДК.

"Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации "Ростех" применяет в авиационных двигателях ПД-14, ПД-8 и ПД-35 детали, "выращенные" с помощью 3D-печати. Деталь, изготовленная аддитивным способом для серийного двигателя ПД-14, стала первой в России, прошедшей сертификацию", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель главного инженера "ОДК-Авиадвигатель" по аддитивным технологиям Александр Аксенов, сертифицирована первая в России деталь горячей части авиационного двигателя, изготовленная аддитивным методом - завихритель камеры сгорания двигателя ПД-14.

"Эти детали применяются в серийных ПД-14, которые сегодня обеспечивают сертификационные испытания самолета МС-21-310", - уточнил он.

В целом в "ОДК-Авиадвигатель" спроектировали и изготовили более 2 300 деталей для двигателя-демонстратора технологий ПД-35: в том числе сектор направляющего аппарата компрессора высокого давления, детали приводов, сектор и рабочие лопатки турбины низкого давления, говорится в сообщении. На предприятии "ОДК-Сатурн" аддитивным способом производят детали для авиационного двигателя ПД-8 и первой отечественной турбины большой мощности ГТД-110М.

Для изготовления деталей аддитивным способом применяются отечественные материалы, созданные совместно с научными институтами и организациями. Как уточняет ОДК, в исходном виде материалы представляют собой металлопорошковую композицию, каждая частица которой является сложным сплавом. Это корозионностойкие стали, жаропрочные никелевые и кобальтовые сплавы, а также алюминиевые и титановые.