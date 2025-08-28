РЖД запустят новые пассажирские вагоны на некоторых направлениях

В частности, вагоны габарита Т начнут курсировать в сообщении Москва - Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) до конца текущего года запустят несколько новых пассажирских вагонов, сообщил журналистам замглавы РЖД Иван Колесников. Новые вагоны увеличенного габарита выйдут в сообщении Москва - Санкт-Петербург, скоростной поезд "Буревестник" выйдет на маршрут Москва - Нижний Новгород, а модернизированный СВ появится на направлениях между Москвой и Ростовом-на-Дону, Грозным, Анапой и другими городами.

"До конца года пассажиры поездов дальнего следования смогут не только увидеть новинки на российских железных дорогах, но и оценить. Так, вагоны габарита Т начнут курсировать в сообщении Москва - Санкт-Петербург, "Буревестник" в своем новом образе снова выйдет на линию Москва - Нижний Новгород, модернизированный СВ появится в составах поездов дальнего следования на направлениях между Москвой и Ростовом-на-Дону, Грозным, Анапой и другими городами", - сказал он.

Говоря о запуске в эксплуатацию первого в РФ пригородного поезда с технологией push-pull, Колесников рассказал, что он выйдет с пассажирами на маршруты Северо-Запада в следующем году, когда будет завершена сертификация и первый состав будет передан перевозчику - АО "Северо-Западная ППК".